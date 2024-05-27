وزير التعليم: غير مسموح بتركيب مراوح جديدة في اللجان لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حيازة الموبايل حتى لو مغلق في امتحانات الثانوية العام يُعد جريمة.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "حتى لو الموبايل مغلق وتم كشفه سيتم تحرير محضر للطالب، ونصيحة للطلاب سلموا الموبايل على باب اللجنة أو لمراقب الدور؛ لأننا حريصون على الطلاب".

وتابع: "المراوح الموجودة في أسقف اللجان مسموح بها، إنما تركيب مروحة في السقف قبل الامتحانات غير مسموح به لعدم حدوث أي مشكلة، لو عاوز تركب مروحة ركبها في الجانب، ونحاول توفير عدد كبير من المراوح من أجل أولياء الأمور، ولو في طالب عاوز يجيب مروحة يجيبها لكن أمامه فقط".

وأكمل الوزير: "من الممكن توزيع ورقة الإجابة البابل شيت قبل موعد الامتحان بـ5 أو 10 دقائق من أجل أن يكتب الطلاب البيانات وتظليل أرقام الجلوس، لكن ورق الأسئلة ستكون في الوقت المحدد".