مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين باستهداف إسرائيلي لمنزل شمال غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"سقوط عدد من الشّهداء والجرحى، إثر استهداف صاروخي إسرائيلي لمنزل لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة ​غزة​، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة"، مشيرةً إلى أنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت شرق مخيم جباليا شمال غزة، فيما نفّذ الطّيران الإسرائيلي غارةً استهدفت شمال مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، ما أسفر عن مقتل 35984 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.