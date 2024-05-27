أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بيان، أنّ "سانشيز سيستقيل الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، ثمّ سيعقدان مؤتمرًا صحافيًّا".
بدوره، أشار القصر الملكي في بيان، إلى أنّ الملك الإسباني فيليبي السّادس سيستقبل أيضًا الرّئيس الأوكراني.
وهذه الزّيارة الرّسميّة الأولى لزيلينسكي إلى إسبانيا، منذ تولّيه السّلطة في عام 2019.
وكان قد أبلغ سانشيز، النواب الأربعاء الماضي، أنّه سيتمّ توقيع اتفاقيّة تعاون ثنائي. ولفت إلى أنّه "بمجرّد أن يسمح الوضع على الجبهة، سنوقّع اتفاقًا مع أوكرانيا من شأنه تعزيز التّعاون الاقتصادي والاجتماعي والمؤسّسي بين بلدينا".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني يزور إسبانيا اليوم ويُرتقب توقيع اتفاقية تعاون ثنائي بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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