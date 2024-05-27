إعادة انتخاب غيتاناس نوسيدا رئيسًا لليتوانيا

أُعيد انتخاب رئيس ليتوانيا المنتهية ولايته غيتاناس نوسيدا (Gitanas Nausėda)، في الجولة الثّانية من الانتخابات، وفق ما أظهرت نتائج رسميةّ شبه نهائيّة.
وأفادت لجنة الانتخابات بأنّ نوسيدا فاز بنسبة 74,6 بالمئة من الأصوات، بعد فرز 96 بالمئة من أوراق الاقتراع. في حين هنّأت منافسته رئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيت، "رئيس ليتوانيا المنتخب".
وأشار نوسيدا (60 عامًا)، في تصريح صحافي في فيلنيوس، إلى أنّ الشّعب اللّيتواني "عهد إليّ بتفويض كبير من الثّقة، وأنا أدرك جيّدًا أنّه سيتعيّن علي أن أعتزّ برصيد الثّقة هذا"، مشدّدًا على أنّ "الآن بعد أن أصبحت لديّ خمس سنوات من الخبرة، أعتقد أنّني سأكون بالتّأكيد قادرًا" على الإفادة منها، "أوّلًا وقبل كلّ شيء لتحقيق أهداف الرّفاهيّة لجميع اللّيتوانيّين".
وكان قد أدلى اللّيتوانيّون أمس الأحد بأصواتهم في الدّورة الثّانية من الانتخابات الرئاسيّة، للاختيار بين نوسيدا وسيمونيت، بعد حملة انتخابية ركّزت على قضايا الدّفاع والأمن في مواجهة روسيا. وبلغت نسبة المشاركة 49,61 بالمئة، بحسب المفوضيّة العليا للانتخابات.
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