رؤساء مصر وتونس والإمارات وملك البحرين سيزورون الصين هذا الأسبوع

كشفت متحدّثة باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية، أنّ الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ وملك البحرين ​حمد بن عيسى آل خليفة​ والرّئيس التّونسي ​قيس سعيّد​ ورئيس الإمارات ​محمد بن زايد آل نهيان​، سيزورون الصين هذا الأسبوع.

وأوضحت في بيان، أنّ الزّعماء سيجرون من 28 أيّار إلى 1 حزيران المقبل، "زيارات دولة للصّين، ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التّعاون الصّيني العربي".

وأشار نائب وزير الخارجيّة دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إلى أنّ الرّئيس شي جينبينغ سيحضر المنتدى ويُلقي خطابًا الخميس، "وسيجري أيضًا محادثات مع رؤساء الدّول الأربعة على التّوالي، لتبادل وجهات النّظر حول العلاقات الثّنائيّة والقضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك".

وذكر دينغ أنّ المنتدى سيهدف إلى تعميق "التّوافق بين الصّين والدّول العربيّة"، وسيشارك في رئاسته كبير الدّبلوماسيّين وانغ يي ونظيره الموريتاني، مشيرًا إلى أنّ الزّعماء سيكون لهم موقف مشترك بين الصّين والدّول العربيّة بشأن القضيّة الفلسطينيّة.