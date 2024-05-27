اعلام اسرائيلي: انفجار ضخم وقع بمنطقة تل أبيب-حولون

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن "انفجارا ضخما وقع بمنطقة تل أبيب-حولون أدى إلى اشتعال النيران في حافلة صغيرة ونجم عنه إصابة خطيرة". وأشارت وسائل الإعلام إلى "سماع دوي انفجار ضخم في المنطقة المذكورة وبعده أبلغ السكان عن اشتعال النيران في حافلة صغيرة عند مفترق حولون في تل أبيب".

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