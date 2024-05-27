شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مذبحة رفح استهانة إسرائيلية بقرارات محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد إدانته لما قامت به اسرائيل من هجوم بري وجوي علي غرب رفح والذي راحت ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين، وهو الهجوم الذي حاولت اسرائيل تبريره بمبررات غير منطقية.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب أن هذه المذبحة تعتبر استهانه بقرارات محكمة العدل الدولية ومطالبتها بوقف العمليات العسكرية في رفح واتخاذ اللازم من إجراءات لحماية المدنيين.

وأضاف عناني ان ما حدث بمثابة جريمة جديدة من جرائم اسرائيل في غزة وتصعيد جديد للحرب في غزة حيث أن غرب رفح من المناطق التي من المفترض أن تكون آمنه .

وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن ما تقوم به اسرائيل الآن يعرقل كل الجهود لوقف الحرب والتوصل لهدنة، واستئنافها في ذلك غير منطقية للعالم والجانب الفلسطيني.

وناشد الحزب العالم كله بالعمل علي تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا تأييده المطلق للقيادة السياسية التي تدير هذا الملف برؤيه واضحة وثوابت وطنية.