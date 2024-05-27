شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تستنكر الهجوم الإسرائيلى على مخيمات اللاجئين فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، استهداف دولة الاحتلال لمخيمات النازحين في رفح الفلسطينية وقتل المدنيين الأبرياء اللاجئين لرفح والقاطنين في مخيمات تفتقر لأقل مقومات الحياة الإنسانية.

وأكدت كتلة الحوار في بيان صادر عنها، أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "إبادة جماعية" رغم مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف "العمليات العسكرية" فورا، مستنكرة الجريمة البشعة التي قامت بها دولة الاحتلال واستشهاد العشرات في مخيم رفح أغلبهم من النساء والأطفال.

وشددت كتلة الحوار على دعمها لموقف القيادة المصرية للوقوف في وجه تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مؤكدة أنها تقف صفا واحدا مع كل المصريين والدولة والجيش في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى غزة "الأونروا"، الدكتور عدنان أبو حسنة، أكد أن أعداد الشهداء والجرحى جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لخيام النازحين فى رفح قد يتجاوز 100 شخص.

وقال الدكتور عدنان أبو حسنة - فى تصريح لقناة سكاي نيوز عربية اليوم الاثنين، "إن القصف الإسرائيلي طال منطقة قريبة من مخازن تابعة لنا، كما استهدف منطقة مكتظة بالنازحين"، مشيرا إلى أن إسرائيل قصفت منطقة مصنفة على أنها "آمنة".