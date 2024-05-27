شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: يجب على المجتمع الدولى دعم قرارات محكمة العدل لوقف الإبادة بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ما تقوم به إسرائيل في حق الشعب الفلسطينى الأعزل جريمة حرب، وعلى المجتمع الدولى أن يكون له دور أكبر من ذلك لدعم قرارات محكمة العدل الدولية ولإلزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة الأخيرة بشأن وقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن حرب الإبادة التي شنتها خلال الساعات الأخيرة على المخيمات يؤكد للعالم أجمع أنها تريد بإبادة الأطفال والشيوخ والنساء والشعب الأعزل، وأن الهدف الأساس لدولة الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال التهجير القسري الذى فشلت فيه بعد حشد الدولة المصرية جهودها لرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا ، أو من خلال حرب الإبادة التي تواصل دولة الاحتلال شنها يوما تلو الأخر على الشعب الأعزل.

وشدد السعيد غنيم، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في وقف هذه الحرب الغاشمة بحق الأطفال، وعدم ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في هذا الأمر على وجه التحديد، ووقف المساعدات والإمدادات الأمريكية لدولة الاحتلال التي تساعدهم في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بقطاع غزة امام العالم فى حالة من الصمت الرهيب.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، وفى نفس الوقت للحفاظ على السيادة المصرية، وأن القضية الفلسطينية هى قضية الدولة المصرية الأولى، قيادة وشعبا ولن تنجح أية محاولات فى إثناء مصر عن ذلك.

