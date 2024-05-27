"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي مهتم بالانتقال من قمة سويسرا حول أوكرانيا للاجتماع في السعودية بمشاركة روسيا

ذكرت "بلومبرغ" أن "الاتحاد الأوروبي مهتم بالانتقال من قمة سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع محتمل في السعودية في الخريف بمشاركة روسيا".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهمن "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هناك قضية مهمة تتمثل في كيفية الانتقال من المؤتمر في الشهر المقبل إلى اجتماع محتمل في السعودية في الخريف بمشاركة روسيا".

ومن المقرر أن يعقد في سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15-16 حزيران المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن بغياب روسيا.

وقد اشار السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن فلاديمير خوخلوف لوكالة "نوفوستي"، الى أن "سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال. وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأن الحديث يدور حول "خيار آخر للدفع بصيغة سلام غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".