أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم تلقي أكثر من 330 رسالة تعزية بوفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورفاقه . وأفادت "وكالة تسنيم الدولية للأنباء" بأن "كنعاني أكد اليوم في مؤتمر صحافي، أنه لن يكون هناك أي خلل في الدعم الإيراني الفعال لفلسطين".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك أي خلل في الدعم الإيراني الفعال لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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