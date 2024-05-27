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الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك أي خلل في الدعم الإيراني الفعال لفلسطين

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم تلقي أكثر من 330 رسالة تعزية بوفاة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورفاقه .

وأفادت "وكالة تسنيم الدولية للأنباء" بأن "كنعاني أكد اليوم في مؤتمر صحافي، أنه لن يكون هناك أي خلل في الدعم الإيراني الفعال لفلسطين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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