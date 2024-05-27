بعد اعتراف أسبانيا رسميا بالدولة الفلسطينية .. إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية من العمل

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إرسال مذكرة دبلوماسية للسفارة الإسبانية في إسرائيل بمنع القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين، ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وقال كاتس في منشور عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "لن نبقى صامتين في وجه الحكومة التي تكافئ الإرهاب، والتي يهتف قادتها بالشعار المعادي للسامية (من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر)"، على حد زعمه.

وأوضحت المذكرة الدبلوماسية أن التعليمات الإسرائيلية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1 يونيو المقبل، وحذرت من أنه "إذا لم تُلب هذه التعليمات، فإن وزارة الخارجية ستتخذ خطوات إضافية.

وكانت إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت الأسبوع الماضي الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية حيث يدخل قرار الاعتراف حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.