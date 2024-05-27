"إيجابية".. الخارجية الإسبانية تعدل إرشادات السفر إلى مصر - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن تعديل وزارة الخارجية الإسبانية إرشادات السفر إلى مصر، خلال الفترة الحالية.

وأضافت "الغرفة"، بحسب منشور لها، حصل "الخليج 365" على نسخة منه، أن تعديل وزارة الخارجية الإسبانية إرشادات السفر إلى مصر، جاءت في مجملها إيجابية بعد أن ظلت لمدة 10 سنوات دون أي تعديل.

وأوضحت "السياحة، تعديل وزارة الخارجية الإسبانية إرشادات السفر إلى مصر، أشار إلى تحسن الوضع الامنى على مدار السنوات الماضية، والتوصية بالسفر إلى شرم الشيخ.

ووفق "الخارجية الإسبانية"، فإنها أكدت أن مصر تتمتع بمستوى جيد من الأمان العام، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون رحلات السياحة في مصر موجهة إلى القاهرة والعلمين وساحل شمال البحر الأبيض المتوسط والأقصر.

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