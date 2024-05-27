شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لعادات وتقاليد "صورية بند الذهب" بقائمة المنقولات.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لتقاليد الصعيد والأرياف حول صورية بند المشغولات الذهبية بقائمة المنقولات"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه – يتصدى للعادات والتقاليد في الأرياف والصعيد حول صورية بند المشغولات الذهبية في قائمة المنقولات، وتلزم الزوج برد 63 جرام من أصل 200 جرام ذهب مثبت بالقائمة، وذلك بعد أن استعان دفاع الزوج بصور الزفاف والمناسبات الاجتماعية في إثبات حقيقة بند المصاغ الذهبي، وترفض الأخذ بما هو مدون بالقائمة ولا تطمئن لشهود الزوجة وتنحاز للفواتير والصور الفوتوغرافية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4403 لسنة 2023 أسرة جرجا.

وتضيف "المحكمة": ومن جملة ما سبق اطمئنت المحكمة إلى صورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز وأن في حقيقته هو 73 جرام ذهب عيار 21 فقط، وذلك كما ورد بفاتورتي الشراء المقدمين من المدعى عليه، حيث أن المحكمة قد اطلعت على الصور الفوتوغرافية الخاصة بعقد قرآن طرفي الدعوى، وقد تبين لها أن المدعية ترتدى المصاغ الذهبي المبين وصفاً في فاتورتي الشراء، كما أن المحكمة اطمئنت إلى شهادة شاهدى المدعى عليه ولم تطمئن إلى شهادة شاهدى المدعى حيث أن شهادتهم جاءت متناقضة وسماعية، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بصورية بند المصاغ الذهبي الوارد بقائمة أعيان الجهاز صورية نسبية وأن حقيقته هو 73 جرام ذهب عيار 21 فقط.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لتقاليد الصعيد والأرياف حول صورية بند "الذهب" بقائمة المنقولات.. حكم قضائى يقضي بالصورية في بند "الدهب" وإلزام الزوج برد 63 جرام من أصل 200 جرام مُثبت بالقائمة.. وكلمة السر في "الصور الفوتوغرافية"





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