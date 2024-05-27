شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: قصف الاحتلال لمخيم النازحين استمرار لمسلسل جرائم الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين برفح، مما أسفر عن تدمير واسع وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال عابد في تصريحات له، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وما يفعله الاحتلال استمرار لمسلسل جرائم الحرب التي يرتكبها ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي محاولات بائسة لتنفيذ خطته بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء القضية على حساب دول الجوار وهو أمر مرفوض تماما.

وأكد النائب علاء عابد، أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت وواضح لدعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني ورفض تهجير الفلسطينيين نهائيا من أرضهم، وستواصل تقديم كافة أنواع الدعم حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة التضامن العربي والدولي لمواجهة هذه الاعتداءات المستمرة، حفاظا على أرواح المدنيين الأبرياء، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.