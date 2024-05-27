شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشيوخ: مرتب الإمام 5 آلاف جنيه.. ورئيس المجلس: مبلغ قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تناقش طلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، استعراض رواتب الأئمة.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ، إن مفردات راتب الإمام في وزارة الأوقاف يصل لـ5 آلاف جنيه، مستعرضا كيف يتقاضى الإمام هذا المبلغ شهريا.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ قائلا:" هذا المبلغ قليل".

ودعا النائب محمد عبد العليم الشيخ، أن يتم الاهتمام بالأئمة ومنحهم حقوقهم المادية والمعنوية حتى يؤدي كل إمام رسالته.

وقد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة لمناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميته و ملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم.

وكانت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية قد طالبت بجلسة الأمس بتأجيل مناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة وملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين أحوالهم المالية، وذلك لجلسة اليوم.