شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: مجزرة رفح تؤكد هدف الاحتلال "إما الإبادة أو التهجير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بتورط الاحتلال الإسرائيلي عمدا في قصف خيام النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، في محرقة ومجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين العزل.

وقال "صقر"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجاهل بالقوانين الدولية والإنسانية واتفاقية جينيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في أثناء الحرب، مؤكدا أن إسرائيل تقصف وهي على يقين باستهداف للمدنيين، لتنفيذ الإبادة الجماعية التي تخطط لها، والتنفيذ مخطط التهجير الساعية إليه.

وأشار المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن إسرائيل تفعل ذلك تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن، الذي يوفر لها الحماية والضمان لارتكاب المزيد من المجازر في قطاع غزة، منوهًا بأن عدم قيام تلك الأطراف المعنية بدورها والضغط على إسرائيل لوقف مجازرها، يعني أنها راضية عن تلك الأفعال.

ولفت رئيس حزب الاتحاد إلى أن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح، يأتي بعد أيام من إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف العملية العسكرية في رفح، مطالبا الاحتلال بالالتزام القرارات الدولية ووقف عدوانه على القطاع.