شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالاهتمام بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد وتوزيع الأضاحى على المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ضرورة إعطاء إهتمام من جانب وزارة الأوقاف بالاستقرار النفسى لأئمة المساجد، حتى يستطيعوا القيام بدورهم فى التوعية الدينية المطلوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وطالبت البرلمانية، بضرورة تخفيف العبء عن الأئمة فى عدد من التكليفات الأخرى، مثل تكليفهم بتوزيع صكوك الأضاحى، داعية لوقف تكليفهم بذلك، وكذا التأكيد علي ضرورة توزيع لحوم الأضاحى على المحافظات الأكثر فقرا.

ومع طول كلمة النائبة خضرة سالم، علق رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ممازحا : " من المرات القليلة التي تتكلم فيها، لكنها تكلمت بأثر رجعي".

وكان النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية قد أشار في طلبه إلي عظم فوائد الوقف عظيم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.