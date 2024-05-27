النشرة: الطيران الاسرائيلي استهدف منزلا وسط بلدة عيترون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الاسرائيلي استهدف منزلا وسط بلدة عيترون. وفي وقت سابق، أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيّين، نتيجة الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت درّاجة ناريّة أمام مستشفى صلاح غندور في مدينة ​بنت جبيل​".

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