عون اتصل معزيا بوفاة والدة نصرالله

اتصل الرئيس السابق العماد ميشال عون معزياً بوفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سائلاً الرحمة للفقيدة والعزاء والسلوان لعائلتها.

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