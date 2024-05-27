قوى الأمن: توقيف مواطن نفذ عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ تمكّنت من رصد شخص يخفي وجهه بكمّامة، ويقوم بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل السّيّارات بعد كسر زجاجها، في مناطق ​جبل لبنان​، على متن درّاجة آليّة لون أحمر وأسود؛ والّتي كان آخرها في محلّة ​الحازمية​ بتاريخ 2024-5-10".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته ويُدعى: "ع. م." (من مواليد عام 1963، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ومخدرات".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2024-5-10، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في محلّة ​برج البراجنة​، على متن درّاجة آليّة نوع "هاوجو" لون أحمر وأسود دون لوحات، المستخدَمة في عمليّات السّرقة؛ وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تنفيذه آخر عمليّة له في محلّة الحازمية".

وأشارت إلى أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، تمّ ضبط مسدّس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال، 12 قفّازًا لون أسود، قبّعة لون أسود، خوذة، نظّارة، وهاتف خلوي".

كما لفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات بعد كسر زجاجها من مناطق منها: الخازمية، الروشة، والحدت، وببيع المسروقات في محلّة طريق المطار". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".