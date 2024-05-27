دهمت دورية من مديرية أمن الدولة في البقاع مستودعًا للطحين في المدينة الصناعية في زحلة يعود لأحد الأفران في لبنان ،وجرى ختمه بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد أن تبين أن الطحين غير مستوفٍ للشروط الصحية وبعد أن جرى التأكد أن عمليات الخبز ما زالت مستمرة ليتم توزيعها لاحقًا على المحلات لبيعها.
وقدّرت قيمة المضبوطات بنحو 110 اطنان من الطحين.
وعلى الفور باشرت المديرية المذكورة تحقيقاتها ليبنى على الشيء مقتضاه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة ضبطت 110 اطنان من الطحين غير المستوف للشروط خلال مداهمة المستودع بالمدينة الصناعية في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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