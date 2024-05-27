أمن الدولة ضبطت 110 اطنان من الطحين غير المستوف للشروط خلال مداهمة المستودع بالمدينة الصناعية في زحلة

دهمت دورية من مديرية أمن الدولة في البقاع مستودعًا للطحين في المدينة الصناعية في زحلة يعود لأحد الأفران في لبنان ،وجرى ختمه بالشمع الأحمر بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد أن تبين أن الطحين غير مستوفٍ للشروط الصحية وبعد أن جرى التأكد أن عمليات الخبز ما زالت مستمرة ليتم توزيعها لاحقًا على المحلات لبيعها.

وقدّرت قيمة المضبوطات بنحو 110 اطنان من الطحين.

وعلى الفور باشرت المديرية المذكورة تحقيقاتها ليبنى على الشيء مقتضاه.