أقيمت تظاهرة لبنانية أمام قصر العدل في بروكسل قبيل بدء مؤتمر النازحين السوريين.
وخلال الايام الماضية انتشرت دعوة للاعتصام في بروكسل اليوم، من أجل تشجيع الاتحاد الأوروبي على تمويل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم إبقائهم في لبنان.
هذا، ويناقش الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثامن المعروف بـ"مؤتمر بروكسل"، المقرّر في 27 أيار الحالي، مجموعة من التوصيات التي جرى التوافق عليها في اليوم الحواري للمنظمات السورية الذي عقد في 30 نيسان الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة لبنانية أمام قصر العدل في بروكسل قبيل بدء مؤتمر النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.