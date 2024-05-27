أقيمت تظاهرة لبنانية أمام قصر العدل في بروكسل قبيل بدء مؤتمر النازحين السوريين.

وخلال الايام الماضية انتشرت دعوة للاعتصام في بروكسل اليوم، من أجل تشجيع الاتحاد الأوروبي على تمويل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وعدم إبقائهم في لبنان.

هذا، ويناقش الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" الثامن المعروف بـ"مؤتمر بروكسل"، المقرّر في 27 أيار الحالي، مجموعة من التوصيات التي جرى التوافق عليها في اليوم الحواري للمنظمات السورية الذي عقد في 30 نيسان الماضي، بحضور أكثر من 600 مشارك.