رئيس بلدية صيدا: سنستكمل إعادة تأهيل وصيانة وتنظيف المستديرات والوسطيات في المدينة

أشار رئيس بلديّة ​صيدا​ حازم خضر بديع، إلى أنّ "بعد إنجاز وسطيّة شارع حسام الدين الحريري (طريق جزين) في المدينة، باشرت البلديّة التّحضيرات لاستكمال إعادة تأهيل وصيانة وترتيب وتنظيف المستديرات والوسطيّات في صيدا، بالتّعاون مع مؤسّسات وجمعيّات مختلفة في المدينة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "هذه الأعمال ستبدأ خلال الأسبوع الحالي، وستنتقل تباعًا وبشكل تدريجي من منطقة إلى أخرى، وتشمل وسطيّات ساحة الشّهداء".