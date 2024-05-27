لازاريني: مقتل 192 من موظفي "الاونروا" في قطاع غزة في حصيلة غير مسبوقة

أشار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إلى "مقتل 192 من موظفي الوكالة في قطاع غزة في حصيلة غير مسبوقة"، لافتا الى أن "14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأميركية".
وذكر أن "هناك حملات تهدف إلى وصمنا بالإرهاب لإخراجنا من غزة والقدس". وأشار إلى أن "الوضع في المخيمات صعب ومن المهم جدا تمكين الوكالة من أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين".
وتابع مفوض الوكالة أن "المعلومات الواردة من مدينة رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة".
وفي وقت سابق من اليوم، رجح متحدث "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة بلوغ حصيلة قتلى وجرحى الضربة الإسرائيلية الأخيرة لمخيم النازحين في مدينة رفح الـ100 شخص.
وقصف الطيران الإسرائيلي ليل الأحد منطقة مكتظة بالنازحين في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.
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