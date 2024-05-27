شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: "الشمس" لم تشرق فى مجال الأوقاف إلا فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المُنعقدة اليوم، إشادة برلمانية بما شهده قطاع الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلي قضاء وزير الأوقاف على ما وصفوهم بـ"خفافيش الظلام".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنه إذا كان الآن هناك 12 ألف مسجد ما بين تطوير وإحلال وتجديد وفرش فهذا شيء عظيما، مشيراً أنه لم تشرق شمس الخدمات في الأوقاف الا بعد تولي الرئيس السيسي.

وأضاف " الهضيبي"، أنه يكفي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه قضى علي خفافيش الظلام في الزوايا والمساجد، مطالبا بضرورة أن يكون هناك بيانات واضحة ومحددة عن جميع الوقف. كما تساءل أسباب عزوف المواطنين عن الوقف حالياً عن غير ذي قبل.

من جانبه أيضا ثمن طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، جهود وزير الأوقاف في القضاء علي خفافيش الظلام وتقنين أوضاع الزوايا، لكنه يرى وجود أزمة في توفير أئمة للمساجد لاسيما النجوع مما يستوجب أفكار خارج الصندوق، مشددا علي أهمية توجيه عناية خاصة بإحلال وتجديد المساجد خاصة فيما يحتاجونه من دورات مياه.

وقال "رسلان" إن استثمار أموال الأوقاف تحتاج مزيد من الدراسة خارج الصندوق، لاسيما وأننا بدأنا نفقد الهدف من إنشاء الوقف.