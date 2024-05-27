شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية تحت قبة الشيوخ بإنشاء جهاز مستقل لاستثمار أموال الوقف وتنميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، أهمية حفظ مال الوقف، والتخلص من النظرة الشائعه بأن الأوقاف ليس لها حق في تنمية هذا المال، مطالبا الحكومة بدراسة إمكانية إنشاء جهاز "استثمار وتنمية أموال الوقف" لمواكبة متغيرات العصر، مع تبسيط وتسهيل الاجراءات الاستثمارية بما يضمن انتهاز الفرصة الاستثمارية وتسخيرها لصالح الوقف، قائلاً: "نتطلع لمستقبل مشرق لتطوير القطاع الوقفي".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وثمن عبد المحسن، جهود الأوقاف الفترة السابقة التي اعتبرها ملموسة من الجميع، مشيراً إلي أن حفظ مال الوقف غاية في الأهمية و يستحق منا الاهتمام لاسيما وأن الوقف أهم صدقة مالية تطوعية لها صفة الثبات والاستمرارية.

ولفت عبد المحسن إلي تعظيم الوقف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستلام أعيان وقفية بأكثر من 7 مليارات.

من جانبه طالب النائب هاني نعمة الله، بالاهتمام بالأئمة الذين يسافرون للدول الأوربية بإعطائهم دورات تدريبية لاسيما وأنهم يمثلون مصر بالخارج ووجه البلاد، منعا لتلقي أي شكاوى منهم.