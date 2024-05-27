قتيل في إشكال في ضهر العين - الكورة

حصل اشكال داخل مقهى بالقرب من سوبرماركت "الهوز مول" في محلة ضهر العين، تطور الى اطلاق نار أدى إلى إصابة حرس امني في المحلة في بطنه من طريق الخطأ، وقد نقل الى مستشفى هيكل الا انه ما لبث ان فارق الحياة.

يُذكر ان الفقيد من سكان منطقة ابي سمراء وهو اب لـ 4 اولاد.