إفتتح نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش المؤتمر التاسع عشر للطب الداخلي والمناعة السريرية بعنوان "معا للترحيب بالعودة". واثنى بخاش في كلمته على "نشاط الجمعية وعودتها الى ممارسة دورها الرائد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة خصوصًا ان هذا الاختصاص بحد ذاته يشهد نقصًا ملحوظا بعدد اطبائه في ظل هجرة معاكسة محدودة لأصحاب هذا الاختصاص".
وأشاد بتنظيم هذا المؤتمر "الذي شهد على اكثر من خمسة وثلاثين محاضرة علمية متخصصة لحظت جوانب هذا الاختصاص بتفاصيله ونتائج الدراسات الطبية الحديثة حوله بمشاركة الجمعية الفرنسية للطب الداخلي والاستماع الى محاضرين من كل جمعيات الطب الداخلي الاردنية والتونسية والعربية".
وتوقف بخاش عند "النقص في أطباء هذا الاختصاص الذي يبلغ عددهم في لبنان الى مئتين وستة اختصاصيين في وقت نحتاج فيه الى حوالي ثمانمئة طبيب". وأكد ان "هذا ما يدفعنا الى مناشدة الكليات الطبية لتوجيه طلابها باتجاه هذا الاختصاص المهم للقطاع الطبي".
كانت هذه تفاصيل خبر بخاش ناشد كليات الطب توجيه طلابها نحو اختصاصات يحتاجها القطاع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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