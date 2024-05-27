"الوطني الحر" في بلجيكا نظم وقفة امام البرلمان الاوروبي تزامنا مع انعقاد مؤتمر بروكسل حول النازحين

تزامناً مع انعقاد المؤتمر الثامن حول النزوح السوري في بروكسل ، نظم التيار الوطني الحر في بلجيكا بالتعاون مع المجلس الوطني في اوروبا ومسؤولة التواصل لاوروبا جودي عبد النور تحركاً امام مبنى قصر العدل الاوروبي بمشاركة نائب رئيس التيار للعلاقات مع الاحزاب الخارجية د.ناجي حايك والنائبين الياس اسطفان وبيار بو عاصي.

المشاركون على تنوعهم من احزاب لبنانية عدة حيث حضر ممثلون عن القوات والمردة والكتائب والحراك المدني الى جانب التيار ، رفعوا الاعلام اللبنانية مشددين على دعم الانتشار اللبناني لوطنهم لبنان في مواجهة ازمة النزوح التي رتبت على لبنان اعباء ضخمة لا سيما اقتصادياً منذ العام ٢٠١١. وطالبوا المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي للضغط في سبيل حل هذه الازمة ودعم النازحين في بلادهم وليس في لبنان