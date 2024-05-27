مساحات خضراء وأشجار.. 35 صورة ترصد آخر أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود بكار:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن الانتهاء من أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية بعد افتتاح محطة المترو.

وأضاف "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن شارع جامعة الدول العربية من أعرق شوارع محافظة الجيزة، ويتم حاليًا مواصلة تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير الشارع كاملًا.

وأوضح أن محافظة الجيزة تستهدف في أعمال تطوير شارع جامعة الجول العربية، إنشاء أرصفة مشاة وتنظيم مسارات سير العربية بالإضافة إلى توفير أماكن ركن للسيارات.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة، تستهدف في تطوير شارع جامعة الدول العربية، توفير أماكن للزراعة، وإنشاء الأشجار، والإكثار من المساحات الخضراء.

ورفعت محافظة الجيزة، خلال الفترة السابقة، الحواجز الخاصة بأعمال حفر مترو الأنفاق وإنشاء محطة مترو جامعة الدول، والتى تشمل رفع كفاءة المرافق وإعادة الرصف والتخطيط المرورى وتنفيذ أعمال التجميل وتحسين الرؤية البصرية .

وتم تشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، منذ يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر مايو الجاري، وشملت تشغيل محطات "التوفيقية - وادى النيل - جامعة الدول - بولاق الدكرور - جامعة القاهرة".

اقرأ أيضًا:

أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب

الافتتاح في هذا الموعد..صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية