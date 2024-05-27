تفاصيل تعيين ألفَي عامل.. وزير الأوقاف: رواتب الأئمة تتخطى 11 ألف جنيه -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة في تعيين الأئمة والعمال، من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال جمعة إن الفترة الأخيرة شهدت تعيين ألف عامل، وأن قبل 30 يوينو المقبل سيتم تعيين ألف عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.

واستعرض الوزير، بشأن رواتب الأئمة، حجم الزيادات التي شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تدرجًا في الرواتب بين الأئمة؛ بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، حيث يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه إلى أكثر من 11 ألف جنيه، بينما لا يقل راتب الإمام عن 9 آلاف جنيه.

وأوضح وزير الأوقاف أن مقابل الخطابة بالمكافأة ارتفع من 40 جنيهًا إلى 260 جنيهًا.

وقال مختار جمعة، بشأن انتقادات النواب الخاصة بأسعار الاستبدال، إن الوزارة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وفي ما يخص التشابكات بين الإصلاح الزراعي والأوقاف "نقلنا 21 ألف فدان من الإصلاح للأوقاف".