الحاج حسن زارمقر منظمة" الفاو" في القاهرة: لضرورة تأمين الامن الغذائي اللبناني

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، مقر منظمة "الفاو "في العاصمة المصرية القاهرة ، وكان في استقباله المدير العام المساعد لمنظمة الاغذية والزراعة والممثل الإقليمي لاقليم الشرق الادنى وشمال افريقيا عبد الحكيم الواعر ،وجرى التباحث في مختلف المشاريع المنفذة والتي تنفذ حالياً ومشاريع مستقبلية بين المنظمة ولبنان.

واكد الحاج حسن ان "الجهد اليوم مركز حول ضرورة تأمين الامن الغذائي اللبناني، من خلال الشراكات مع الفاو، والسعي في سبيل ان يكون هناك دعم اكبر عبر الفاو من خلال المنظمات الهيئات الاممية والهيئات المانحة خصوصاً وان القطاع الزراعي في لبنان يعاني من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة والتي اثرت بشكل كبير عليه تحديداً في منطقة الجنوب التي تتعرض بشكل يومي الى اعتداءات و قصف بالفوسفور المحرم دولياً".