بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Aroldo Lázaro، مع مدير عمليات الأمم المتحدة William Blanchard في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش عرض مع لازارو ومدير عمليات الأمم المتحدة للتطورات في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.