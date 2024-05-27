الجيش الإسرائيلي: حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر والأمر قيد التحقيق ونجري اتصالات مع الجانب المصري

اعلن الجيش الإسرائيلي، عن "حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر والأمر قيد التحقيق"، مؤكدا انه "نجري اتصالات مع الجانب المصري".

وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن مقتل جندي مصري وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية.