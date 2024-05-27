اعلام اسرائيلي: مقتل جندي مصري وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن مقتل جندي مصري وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد تبادل إطلاق النار مع قوات مصرية.

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