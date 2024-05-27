الرئاسة المصرية: السيسي شدد في لقاء وفد الكونغرس على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

أعلنت الرئاسة المصرية، أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد في لقاء وفد الكونغرس الأميركي على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح"، لافتةً الى أنه "أكد على الانخراط الدولي بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية".

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين.

وأوضحت أن "الوفد الأميركي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي، وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة".

وأشار الوفد إلى "الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر وما زالت تضطلع بها لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".