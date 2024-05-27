شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاشور: عودة الحوار الوطنى جاءت فى وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقر المساعد بالحوار الوطني قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت القادم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأكد "عاشور" أن القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تعبر إرادة الشعب المصرى فى مساندة القضية الفلسطينية واعتبارها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الأولى.



وأضاف أن عودة الحوار الوطنى يأتى فى وقت مهم تواجه فيه مصر تحديات كبيرة، والحوار الوطنى فرصة قوية وعظيمة لتكامل جهود المشاركين بالحوار الوطنى مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق صالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية.



وقال النائب أحمد عاشور، إن جهود القيادة السياسية المصرية مستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مشددا على أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.



وأكد على أن مصر لن تتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية فى جميع قراراتها، والشعب المصرى بجميع طوائفه يدعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أرض مصر، ورفض الممارسات الإجرامية التى تمارسها إسرائيل ضد المدنيين فى غزة ورفح.