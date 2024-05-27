شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعيد الدابى يثمن إدخال ملفات الأمن القومى فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب محمد سعيد عضو مجلس الشيوخ، إدخال مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وتوقع الدابي في تصريحات اليوم، أن تصل مناقشات الحوار الوطني إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأشار الدابي، إلي أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ويتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وتكون عاصمتها القدس الشرقية عبر حدود 4 يونيو 1967، مؤكدا أن مصر فعلت ما يمكن فعله إزاء القضية الفلسطينية.

وأدان بشدة قصف القوات الإسرائيلية لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

