شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لدينا 7 آلاف مقرأة.. ومؤتمر الواعظات الأول من نوعه فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسجد الأهم رسالته، ومن هنا كان موضوع ما يحدث الآن نقلة غير مسبوقة 7 آلاف مقرأة أسبوعيا، والبرامج الموجهة للأطفال انطلقت فى تقريبا 25 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، ولدينا 16 سيدة تتولى موقع قيادي فى الوزارة، بزيادة كبيرة فى إطار تمكين المرأة، ولدينا زيادة كبيرة فى عدد الواعظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وتابع جمعة:" لدينا واعظات حصلن على دكتوراة، ماجستير، وجميع التخصصات، ومؤتمر الواعظات المرتقب عقده فى شهر أغسطس المقبل، سيكون هو الأول من نوعه محليا ودوليا وفي تاريخ مصر".