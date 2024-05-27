شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية الشيوخ لبرنامج استجواب: الجنائية الدولية ستصدر قرارات باعتقال نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش برنامج استجواب تقديم الكاتب الصحفي كامل كامل على تليفزيون الخليج 365، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحرق مخيم للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية في لقائه بالنائب محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والذى أوضح في حديثه عن جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، أن حرق النازحين فى مخيمات رفح الفلسطينية يعتبر جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم قوات الاحتلال في حق أشقائنا الفلسطينيين.

وأطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة ، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.