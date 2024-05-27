شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: مناقشة الحوار الوطنى العدوان على رفح يؤكد اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا السبت المقبل، لمناقشة مجموعة من القضايا علي رأسها عدوان الكيان الإسرائيلي علي غزة، وكيفية دعم الدولة المصرية في مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن جميع القوى السياسية تصطف خلف القيادة السياسية في دعمها للقضية الفلسطينية.

وثمن مطر، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن هذا التوقيت دلالة واضحة علي أن جميع القوي السياسية تقف وتصطف خلف القيادة السياسية.

وأشاد مطر، إدخال مجلس أمناء الحوار الوطني موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.