شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه كان 1471 وأصبح 11550 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة فى تعيين الأئمة والعمال، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قائلا:" الفترة الأخيرة، شهدت تعيين ألف عامل، قبل 30 يوينو المقبل، سيتم تعيين ألف عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة، وستكون هناك مسابقة جديدة فى العام المالى الجديد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

واستعرض الوزير حجم الزيادات التى شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، قائلا:" هناك تدرج فى الرواتب بين الأئمة بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، حيث يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراة يحصل على 11 ألفا و550 جنيها شامل الاستقطاعات، بينما لا يقل راتب الإمام عن 9 آلاف و450 جنيها شامل الاستقطاعات، بعدما كان يتقاضى فى 2014 مبلغ 1471 شامل الاستقطاعات، وفيما يخص مقابل الخطابة بالمكافأة، ارتفع من 40 جنيها إلى 260 جنيها.