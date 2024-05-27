شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قصف الاحتلال مخيم النازحين انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مخيم النازحين في مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير واسع وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بأنه هجوم وحشي وجريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال الخبيري، في تصريحات صحفية، إن استهداف المدنيين الأبرياء والنازحين الذين لا مأوى لهم هو عمل همجي يجب أن يدان بأقوى العبارات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الاعتداءات المتكررة تُظهر بوضوح وحشية الاحتلال وعدم اكتراثه بحياة البشر وحقوقهم الأساسية.

وأكد أن الموقف المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر كانت ولا تزال تقف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع عضو مجلس النواب، أن دعم مصر للشعب الفلسطيني هو موقف لن يتغير، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

