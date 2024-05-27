شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لدينا فيلات قيمتها 600 مليون جنيه إيجارها 8 جنيهات شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض التشريعات فى حاجة لإعادة نظر، خاصة تلك المتعلقة بالإيجار القديم للمنشآت التابعة للأوقاف، متابعا:" يوجد بعض الفيلات التى قد تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليون جنيه يتم تحصيل قيمة إيجارية منها 8 جنيهات شهريا، ويوجد بعض المناطق القيمة الإيجارية لها بالكامل أقل من أجر المحصل، ونسعى للحصول على القيمة السوقية العادلة، ولا يوجد لدينا مانع أن يتم تشكيل لجان تابعة لأي جهة لتحديد هذه القيمة وفقا للسعر العادل".

وتابع وزير الأوقاف:" يوجد بعض المناطق سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه كقيمة سعرية عادلة، الوزارة حددت قيمة من 3 إلى 6 ألاف فقط، وهناك بعض المناطق يكون سعر المتر 1000 جنيه، ولا يوجد متر فى أى مكان سعره يقل عن ألف جنيه، ولهذا الوزارة قدمت ولا تزال تيسيرات كثيرة للمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد، ولن ولم يتم اجبار احد المواطنين على ترك موقعه، ومن لم يستطيع التقنين من خلال الشراء لا مانع من التأجير للتيسير عليه".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وأشار جمعة، إلى أن الوزارة منحت الجهات المختصة 274 قطعة أرض تابعة لها، وذلك فى إطار التعاون بين الأوقاف والوزارات الأخرى، على ان تحصل الوزارة على مقابل لهذه القطع فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.