شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 2.6 مليار جنيه متحصلات متوقعة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ملف فرش المساجد يخضع لسياسة الأولوية، وهناك مساجد تكون فى حاجة ماسة لسرعة الفرش يتم وضعها فى الاعتبار، وبشكل عام جميع طلبات الفرش يتم التعامل معها باهتمام كبير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وأكد جمعة:" فيما يخص الانتقادات بشأن أسعارالاستبدال، الوزارة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وفيما يخص التشابكات بين الإصلاح الزراعى والأوقاف،:" نقلنا 21 ألف فدان من الإصلاح للأوقاف، ويوميا أتلقى تقرير مفصل عن كل جنيه دخل الهيئة واتعامل مع كل الشكاوى الواردة، حتى تلك التى من الممكن انها تكون دون الاشتراطات يتم التعامل معها بمنتهى الجديدة لحين الوقوف على ما ورد بها من تفاصيل واتخاذ اللازم حيالها".

وكشف جمعة، أن الأوقاف حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال عام 2023م أكثر من 2 مليار و 450 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون جنيه عن عام 2022م بنسبة زيادة 13.9%، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المتحصلات فى العام الجديد 2.6 مليار جنيه، وبتابع كل جنيه يوميا، لافتا إلى أن إجمالي حجم إنفاق وزارة الأوقاف على مشروعات البر وخدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية بلغ 2.8 مليار جنيه.