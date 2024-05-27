لوفتهانزا تعيد المشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران اليوم الاثنين أنها ستقدم مرة أخرى مشروبات مجانية على الدرجة الاقتصادية في الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى هذا الصيف على أساس تجريبي.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات من إلغاء الشركة تقديم المشروبات المجانية لركاب الدرجة الاقتصادية على جميع الرحلات الجوية القصيرة تقريبا. وكان ينس ريتر، الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، قد أعلن سابقا في عدة مقابلات إعلامية عن الإعادة التجريبية للمشروبات المجانية إلى الدرجة الاقتصادية على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة رضا العملاء. وقالت لوفتهانزا اليوم إن مشروبات مختارة مثل الشاي أو القهوة ستكون متاحة مجانا للدرجة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه من المقرر تسجيل ردود فعل العملاء كجزء من التحليلات المستمرة لرضا العملاء.

وأنهت لوفتهانزا الخدمة المجانية على الدرجة الاقتصادية في صيف 2021 واستبدلتها بعروض تتطلب رسوما إضافية. ولا يزال ركاب الدرجة الاقتصادية على متن رحلات لوفتهانزا يحصلون على زجاجة مياه وقطعة من الشوكولاتة مجانا. وتتكلف المشروبات الساخنة على متن رحلات الشركة ما بين 3 يورو 3.5 يورو، بينما يتكلف عصير الطماطم 3.20 يورو.