شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب تتفقد مجمع الفيروز الطبى وتوصي بتطوير مستشفى أبو رديس المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ووحدة طب أسرة وادى الطور، وكذلك مستششفى أبو رديس المركزى، ووحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، ضمن زيارة الوفد للمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.



وبدأت الجولة بزيارة مجمع فيروز الطبي، واستمع النواب لعرض توضيحى عن أقسام المستشفى وإمكانياته، تضمن أن التشغيل الجزئي للمستشفى بنسبة 30% يبدأ فى 1 يوليو من العام الجارى، على أن يكتمل التشغيل النهائي خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويضم المجمع الطبى عيادات خارجية لكافة التخصصات، وغرف للعناية المركزة، وغرف للعمليات، وقسم خاص للحروق، بجانب أقسام للأشعة، علاج طبيعى، قسم للغسيل الكلوى، ولأول مرة فى تاريخ المحافظة وحدة علاج أورام تسهيلا عن المواطنين لتشخيص وتلقى العلاج داخل المحافظة، كما أن قوة المجمع الطبى حوالى 200 سرير، وبها قسم للولادة، وقسم للحضانات ويضم 12 حضانة، ومعمل تحاليل، بجانب سكن للأطباء.

وأشاد النواب بتصميم المجمع الطبى، وتجهيزاته ووجود كافة التخصصات به، وطالبوا بسرعة انتهاء الأعمال وتشغيله أمام المواطنين فى المواعيد المقررة.

كما زار الوفد البرلماني وحدة طب أسرة وادى الطور، بمدينة الطور، واستمعوا لشرح من مدير الوحدة الدكتورة فيفي شعبان، عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تشمل المبادرات الرئاسية ومنها المشورة النفسية، والكشف المبكر عن الأورام، وتحاليل الزواج.

كما تفقد النواب وحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبو رديس، وكان في استقبالهم للتعريف بالوحدة وخدماتها مدير الوحدة الدكتور علي شاهين، وأشاد النواب بالخدمات المقدمة والتي تشمل مكتب كبار السن ومعمل للتحاليل الطبية وخدمات طب الأسنان.

واختتم النواب الزيارة بمستشفى أبو رديس المركزي التابعة لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، وأوصى أعضاء اللجنة باحتياج المستشفى لرفع كفاءة لتلبية احتياجات أهل المحافظة من الخدمات الصحية.



وضم الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية، كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبلة الألفي، النائب محمود العزب، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان أبو بريك، والنائب سيد عوض.



وفد لجنة الشئون الصحية



لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب



لجنه الصحة بمجلس النواب