شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر صدقى: الحوار الوطنى شريك أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف فى المقام الأول مصلحة الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطنى دور عظيم فى دعم الحياة السياسية إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت النائبة سحر صدقي، إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى لوضع تصور اقتصادى بنهاية عام 2024 يؤكد الدور الكبير الذى بذله ولا يزال الحوار الوطنى خلال الفترة الأخيرة لدعم جهود الدولة فى الملف الاقتصادى، خاصة وأن الحوار يضم كافة أطياف المجتمع المصرى، حيث لم يتوقف التنوع الذي تشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت صدقي، أن الحوار الوطنى سبق وان استجاب لدعوة رئيس الجمهورية بشأن مناقشة المحور الاقتصادي، وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادي رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، واليوم رئيس مجلس الوزراء يعلن الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع تصور اقتصادي بنهاية عام 2024 مما يعنى أن الحوار أصبح جزء رئيس من النسيج المصرى.



