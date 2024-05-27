الجيش الاسرائيلي تعمد إشعال النيران في أحراج اللبونة وفرق الاطفاء تعمل على إخمادها

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن اندلاع النيران في حرج اللبونة بعد تعمد الجيش الاسرائيلي بإفتعال اشعالها في المنطقة. وتوجهت فرق الاطفاء الى المكان لإخمادها.

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